«Радиостанция Судного дня» передала два одинаковых слова подряд

В эфире «Радио Судного дня» дважды прозвучало слово «мячохлеб»

Радио УВБ-76 передало в эфир сообщение с двумя одинаковыми словами подряд. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волнах так называемой Радиостанции Судного дня в пятницу, 15 мая, в 11:37 прозвучала необычная двойная шифровка, в которой дважды повторялось одно и то же слово: «мячохлеб». Передачи с таким содержанием на станции прежде не было.

У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735

НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с «Радиостанцией Судного дня». Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.