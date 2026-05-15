Россиянам пообещали парад кое-чего

В День России жители РФ смогут увидеть мини-парад планет

Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обсерваторию Университета Решетнева.

Там рекомендовали после заката смотреть в сторону западного горизонта — тогда невооруженным глазом можно будет увидеть три планеты, выстроившиеся по диагонали. «Примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим», — добавили там.

Также 12 июня жители страны смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.

Ранее жители Калининграда увидели небо цвета фуксии. По словам заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, жители региона могли увидеть полярное сияние, вызванное магнитной бурей среднего уровня G2.