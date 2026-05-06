Необычное небо цвета фуксии в Калининграде объяснили

Астроном Богачев: Полярное сияние в Калининграде связано с магнитной бурей G2

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев объяснил необычное небо цвета фуксии в Калининграде. Его комментарий приводит aif.ru.

В ночь на 5 мая жители региона могли увидеть полярное сияние. Богачев утверждает, что оно могло быть связано с магнитной бурей уровня G2, источником которой стал произошедший 30 апреля выброс корональной плазмы.

Однако, по словам специалиста, полярное сияние для Калининграда неудивительно из-за схожей с Москвой географической широты. «Но обычно при таких умеренных магнитных бурях сияния не очень контрастные и видны только при съемке на фототехнику, а не глазом. В целом в текущем году зона сияний спускалась как минимум один раз до Крыма», — заметил астроном.

Ранее новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть редкое космическое событие. Сообщалось, что россиянин снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона из двора своего дома.