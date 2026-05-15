Россияне разбросали вареные яйца на землю ради неожиданной цели

Жители Башкирии разбросали яйца на землю ради богатого урожая и теплого лета

Жители Башкирии разбросали вареные яйца на землю ради неожиданной цели. О ней рассказал Telegram-канал UTV.

Речь идет об обрядовом празднике «Бусылы вазиськон» (в переводе с удмуртского — «Праздник первой борозды»), который провели в селе Новые Татышлы. В Доме дружбы народов республики уточнили, что необычная традиция сопровождалась звонкими удмуртскими песнями.

Такие действия россияне проводили для богатого урожая и теплого лета. Известно, что по традиции ритуал провели утром. При этом день выбрали заранее, чтобы была хорошая погода и готовность земли к посеву.

