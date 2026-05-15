Россияне разбросали вареные яйца на землю ради неожиданной цели

19:40, 15 мая 2026

Жители Башкирии разбросали яйца на землю ради богатого урожая и теплого лета
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

Жители Башкирии разбросали вареные яйца на землю ради неожиданной цели. О ней рассказал Telegram-канал UTV.

Речь идет об обрядовом празднике «Бусылы вазиськон» (в переводе с удмуртского — «Праздник первой борозды»), который провели в селе Новые Татышлы. В Доме дружбы народов республики уточнили, что необычная традиция сопровождалась звонкими удмуртскими песнями.

Такие действия россияне проводили для богатого урожая и теплого лета. Известно, что по традиции ритуал провели утром. При этом день выбрали заранее, чтобы была хорошая погода и готовность земли к посеву.

В апреле самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане. Овощ длиной 93 сантиметра и весом 2,8 тысячи граммов взошел в обычной теплице у садовода-любителя Эмины Вахитовой.

