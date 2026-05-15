20:38, 15 мая 2026Путешествия

Раскрыта судьба изнасиловавшего девушку в туалете на пляже в Европе беженца

Изнасиловавшего девушку в общественном туалете беженца посадят в тюрьму
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Раскрыта судьба беженца, изнасиловавшего 19-летнюю девушку в общественном туалете на пляже в Европе, — его признали виновным и посадят в тюрьму. Об этом пишет издание The Sun.

Прокурор рассказал, что пострадавшая после приличного количества выпитого спиртного решила отправиться домой из бара. По дороге она наткнулась на подсудимого — 19-летнего Мохаммеда Абдуллу из Сирии. Он отдыхал с друзьями возле набережной и предложил девушке подвезти ее до дома на велосипеде. В итоге Абдулла остановился у общественного туалета и совершил над 19-летней сексуальное насилие. Прокурор отметил, что та извивалась и пыталась вырваться, но позже поняла, что это быстрее закончится, если она даст всему случиться.

В суде молодой человек отрицал свою вину. Он заявил, что секс на пляже в Борнмуте (Великобритания) случился «по обоюдному согласию», а женщина сама «хотела обнять и поцеловать его». Известно, что приговор будет вынесен в июле. Судья заявил, что наказание точно будет подразумевать тюремный срок.

Об инциденте стало известно 18 августа 2025 года. Тогда уточнялось, что Абдулла прибыл в Великобританию из Сирии в 2023 году и попросил убежища.

