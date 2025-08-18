Путешествия
09:26, 18 августа 2025

Студент изнасиловал 19-летнюю девушку в общественном туалете на пляже в Европе

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PAUL CHILDS / Reuters

Студента обвинили в сексуальном насилии над девушкой, отдыхавшей на популярном туристическом пляже в Европе. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в начале июля, однако обвиняемый предстал перед Королевским судом только 14 августа. 18-летний студент Мохаммед Абдулла обвиняется в том, что в общественном туалете на пляже Борнмута, Великобритания, изнасиловал 19-летнюю девушку.

Детектив-инспектор Шон Инкпен из отдела по раскрытию особо тяжких преступлений полиции Дорсета сообщил, что молодого человека арестовали у себя дома в Уэст-Дрейтоне, графство Мидлсекс, после предполагаемого нападения. Свою вину он не признал. На данный моент дело отложили до нового судебного разбирательства, которое состоится 5 мая 2026 года.

Уточняется, что Абдулла прибыл в Великобританию из Сирии в 2023 году и запросил убежища. Вскоре он получил разрешение на постоянное пребывание в стране.

Ранее 31-летний мужчина заманил 12-летнюю девочку в общественный туалет на побережье Борнмута и надругался над ней. Жертва сама рассказала обо всем полицейским.

