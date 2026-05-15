Москвичам пообещали несладкую неделю

Синоптик Шувалов: Москвичам придется несладко из-за жары на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидается аномальная жара, которая может причинить неудобства жителям столицы. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Согласно прогнозам, температура достигнет высоких значений уже в выходные — 16 и 17 мая ожидается до 25 градусов тепла. Начиная с понедельника столбики термометров начнут приближаться к плюс 30 градусам, а в центре города превысят эту отметку.

«Без осадков, палящее солнце и зной… Кто не любит жару, им придется несладко. Столь теплая погода идет к нам со Средней Азии, Казахстана», — отметил Шувалов. Он добавил, что такая погода продержится минимум до четверга. По словам специалиста, сейчас нельзя сказать, наступит ли после похолодание.

Ранее МЧС рекомендовало москвичам быть осторожнее на фоне прогнозируемой аномальной жары.