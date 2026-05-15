Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:38, 15 мая 2026Экономика

Москвичам пообещали несладкую неделю

Синоптик Шувалов: Москвичам придется несладко из-за жары на следующей неделе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На следующей неделе в Москве ожидается аномальная жара, которая может причинить неудобства жителям столицы. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Согласно прогнозам, температура достигнет высоких значений уже в выходные — 16 и 17 мая ожидается до 25 градусов тепла. Начиная с понедельника столбики термометров начнут приближаться к плюс 30 градусам, а в центре города превысят эту отметку.

«Без осадков, палящее солнце и зной… Кто не любит жару, им придется несладко. Столь теплая погода идет к нам со Средней Азии, Казахстана», — отметил Шувалов. Он добавил, что такая погода продержится минимум до четверга. По словам специалиста, сейчас нельзя сказать, наступит ли после похолодание.

Ранее МЧС рекомендовало москвичам быть осторожнее на фоне прогнозируемой аномальной жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Водителей-аллергиков предупредили об опасности

    Студентка смогла оплачивать учебу благодаря могилам

    Мерц захотел отговорить детей от жизни в США

    У американских журналистов отобрали выданные в Китае телефоны и значки. Их выбросили в урну перед вылетом в США

    Автоматические обновления Windows посоветовали отключить

    В ВСУ пожаловались на российские БПЛА на ключевом направлении фронта

    В сети восхитились внешностью фигуристки Аделины Сотниковой в откровенном наряде

    Раскрыта судьба изнасиловавшего девушку в туалете на пляже в Европе беженца

    Москвичам пообещали несладкую неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok