Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В Москве ожидается жара до плюс 32 градусов

В Москве ожидается аномально жаркая погода. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале управления МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Предупреждение действует с понедельника, 18 мая, по пятницу, 22 мая. Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха днем плюс 30-32 градуса Цельсия.

Жителям столицы рекомендовали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Москве может быть побит очередной температурный рекорд. Есть вероятность, что на выходных температура воздуха превысит климатическую норму на шесть-семь градусов.