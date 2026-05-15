Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 15 мая 2026Экономика

Россия предложила БРИКС создать новый механизм для привлечения денег

Лавров: Россия предлагает БРИКС создать новую инвестиционную платформу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия предлагает партнерам по БРИКС создать новый механизм для инвестиций в рамках этого объединения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об общей инвестплатформе, которая позволила бы привлечь значительные денежные средства в рамках БРИКС, в том числе за счет цифровых активов, пояснил руководитель ведомства. Этот инструмент поможет странам объединения реализовывать общие проекты, констатировал Лавров.

Подобный механизм министр назвал «перспективным инструментом». Появление общей инвестплатформы помогло бы создавать новые проекты в странах Глобального Юга и Востока. «Платформа позволила бы аккумулировать значительные средства», — резюмировал Лавров.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о стремлении России найти способ кредитования своих проектов с помощью Нового банка развития (НБР), созданного в рамках БРИКС в 2014 году. Подобный механизм позволил бы Москве привлечь деньги под проценты за рубежом. Однако сейчас все упирается в западные санкции, которые лишили РФ доступа к средствам НБР. В то же время Россия не оставляет попыток найти приемлемый для партнеров способ, заключил министр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Студентка смогла оплачивать учебу благодаря могилам

    Мерц захотел отговорить детей от жизни в США

    У американских журналистов отобрали выданные в Китае телефоны и значки. Их выбросили в урну перед вылетом в США

    Автоматические обновления Windows посоветовали отключить

    В ВСУ пожаловались на российские БПЛА на ключевом направлении фронта

    В сети восхитились внешностью фигуристки Аделины Сотниковой в откровенном наряде

    Раскрыта судьба изнасиловавшего девушку в туалете на пляже в Европе беженца

    Москвичам пообещали несладкую неделю

    Россия предложила БРИКС создать новый механизм для привлечения денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok