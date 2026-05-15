Россия предложила БРИКС создать новый механизм для привлечения денег

Лавров: Россия предлагает БРИКС создать новую инвестиционную платформу

Россия предлагает партнерам по БРИКС создать новый механизм для инвестиций в рамках этого объединения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об общей инвестплатформе, которая позволила бы привлечь значительные денежные средства в рамках БРИКС, в том числе за счет цифровых активов, пояснил руководитель ведомства. Этот инструмент поможет странам объединения реализовывать общие проекты, констатировал Лавров.

Подобный механизм министр назвал «перспективным инструментом». Появление общей инвестплатформы помогло бы создавать новые проекты в странах Глобального Юга и Востока. «Платформа позволила бы аккумулировать значительные средства», — резюмировал Лавров.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о стремлении России найти способ кредитования своих проектов с помощью Нового банка развития (НБР), созданного в рамках БРИКС в 2014 году. Подобный механизм позволил бы Москве привлечь деньги под проценты за рубежом. Однако сейчас все упирается в западные санкции, которые лишили РФ доступа к средствам НБР. В то же время Россия не оставляет попыток найти приемлемый для партнеров способ, заключил министр.