В России собрались найти способ для получения кредитов за рубежом

Глава Минфина Силуанов заявил о поиске способа кредитования России банком БРИКС

Россия хочет найти какой-то приемлемый для партнеров способ кредитования своих проектов с помощью Нового банка развития (НБР) без санкционных рисков для последнего. Об этом перед заседанием совета управляющих НБР в комментарии РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.

Банк создан странами БРИКС в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры. Однако в связи с санкциями западных стран Москва утратила доступ к его средствам.

По словам Силуанова, Россия понимает осторожность партнеров. «Наша страна находится под санкциями, что может негативно повлиять на международные рейтинги НБР и, соответственно, его устойчивость», — указал министр.

Вместе с тем Москва не намерена отказываться от работы в НБР и других международных организациях, как и от использования их инструментов.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 5,88 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период годом ранее, и в полтора раза больше, чем план на весь год, прописанный в законе о бюджете.