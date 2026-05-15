16:02, 15 мая 2026

Россиянкам посоветовали выбирать наряды в стиле 2000-х на выпускной

Алина Гостева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стилист Михаил Ковшов назвал россиянкам модные наряды на выпускной 2026 года. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-«тортов» с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле 2000-х и 2010-х годов.

«Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно», — отметил специалист.

При этом в список актуальных фасонов он включил платья-бюстье и бандо преимущественно длины мини, платья с экстремально заниженной талией и данные изделия из объемных, но легких тканей, как у бренда Saint Laurent.

Ранее в мае студентка Северо-Западного Мичиганского колледжа с никнеймом @chloearmentor оконфузилась на выпускном из-за наряда и взорвала соцсети.

