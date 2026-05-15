18:44, 15 мая 2026

Русская мошенница Анна Делви показала способ надеть колготки под тюремный браслет

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, показала способ надеть колготки под тюремный браслет. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Аферистка, называющая себя Анной Делви, запечатлела себя на камеру сидящей на диване. Так, она взяла в руки черные колготки, собрала один чулок в «гармошку», надела его на ногу и натянула до браслета. Затем Делви просунула под него второй чулок и оставшуюся часть первого.

Ролик россиянки набрал 29,5 тысячи лайков и 686 комментариев. Многие зрители удивились такому лайфхаку преступницы. «Всегда задавалась этим вопросом. Спасибо за то, что поделилась», «Дело настоящего мастера», «Я уверен, что никто не спрашивал», «Она икона», «Это гениально», — высказывались они.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Делви к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. По сей день аферистка носит на ноге GPS-браслет, отслеживающий ее перемещение.

