18:34, 15 мая 2026

Стало известно о двух разыскиваемых восемь лет фигурантках дела о продаже ребенка

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двух фигуранток дела о продаже ребенка из Челябинской области, о котором стало известно еще в 2018 году, все еще разыскивают, выяснил RT.

Дело прогремело в начале 2018 года после того, как 35-летняя мать из Челябинской области вместе со своей знакомой искала состоятельного клиента, чтобы продать ему невинность своей 13-летней дочери. Изначально на предложение откликнулся некий иностранец, но продажа сорвалась из-за разногласий по цене. После чего нашелся новый «покупатель», но им был уже сотрудник правоохранительных органов под прикрытием. На встрече в Москве мать и знакомую задержали, впоследствии их, а также еще одну причастную осудили.

Но, как стало известно, по уголовному делу о торговле детьми проходили еще две фигурантки, посредницы в торговле — 34-летняя жительница Подмосковья Ирина Фотеску (Власенкова) и уроженка Казахстана Марьям Кусаинова. Обе женщины сейчас находятся в федеральном розыске, их местонахождение официально неизвестно.

Кусаинова, по данным RT, могла сменить фамилию и уехать в Казахстан после возбуждения дела. Сейчас она, предположительно, может проживать в Дубае. Фотеску же, по оценке издания, может оставаться в России, но использовать другую фамилию. По данным RT, она создала несколько анкет на сайтах знакомств под поддельными именами.

В прошлом году директора клиники пластической хирургии New Me в Москве Дарину Рубинину обвинили в торговле детьми.

