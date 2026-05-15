22:45, 15 мая 2026

В Киеве обвинили министра обороны Германии в срыве перемирия с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Министр обороны Германии Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия между Россией и Украиной в честь Дня Победы. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, режим прекращения огня планировалось продлить еще на неделю, но глава немецкого оборонного ведомства помешал этому. «Приехал Борис Писториус и все сорвал. А [президент Украины Владимир] Зеленский хотел, чтобы все было сорвано, это понятно. И какая расплата пришла? Вот, Киев, пожалуйста» — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что украинский конфликт мог быть завершен еще в 2022 году или в сентябре 2025 года, когда президент России Владимир Путин предложил Зеленскому приехать на переговоры, но тот отказался.

«Это говорит о некомпетентности и глупости тех людей, которые оказались наверху и жрут наши деньги с кровью, мясом. Мы видим полную беспомощность и бесполезность этой власти», — подытожил Соскин.

Перемирие между Россией и Украиной началось 9 мая и действовало до 11 мая. По данным Минобороны РФ, в период действия режима прекращения огня было зафиксировано 30 383 нарушения перемирия со стороны Киева.

