Минобороны: Российские военные заняли Николаевку в ДНР

Российские военные заняли Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). О взятии еще одного населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сообщили в министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения Южной группировки войск. В течение недели они участвовали в боевых столкновениях с пятью механизированными, одной мотопехотной, одной аэромобильной, одной штурмовой, оной горно-штурмовой бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадами морской пехоты и территориальной обороны.

Всего за неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, а также 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии двух новых населенных пунктов в зоне СВО. Речь шла о Чайковке в Харьковской области и Чаривном в Запорожской области.