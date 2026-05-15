Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 15 мая 2026Россия

В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

Минобороны: Российские военные заняли Николаевку в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). О взятии еще одного населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сообщили в министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения Южной группировки войск. В течение недели они участвовали в боевых столкновениях с пятью механизированными, одной мотопехотной, одной аэромобильной, одной штурмовой, оной горно-штурмовой бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадами морской пехоты и территориальной обороны.

Всего за неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, а также 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии двух новых населенных пунктов в зоне СВО. Речь шла о Чайковке в Харьковской области и Чаривном в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

    Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok