Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 15 мая 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

МО РФ: Российские военные заняли населенный пункт Чайковка в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о Чайковке в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север». В течение недели они участвовали в боевых столкновениях с четырьмя механизированными, двумя мотопехотными, одной аэромобильной бригадами, а также штурмовым полком Вооруженных сил Украины (ВСУ), одной бригадой теробороны, бригадой нацгвардии и отрядом националистического формирования «Кракен» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Всего за неделю в зоне ответственности «Севера» противник потерял свыше 990 военнослужащих, а также 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Операцию провели бойцы из подразделения войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Минобороны России раскрыло подробности о массированном и групповых ударах по Украине

    Путин позвонил Лукашенко по вопросу обороны

    Названо возможное место запуска устроивших смертельную атаку на Рязань дронов ВСУ

    Мерц назвал бессмысленными споры с Трампом и вспомнил Зеленского

    Дорожные камеры начнут ставить в новых местах

    Москва попала в топ самых трезвых регионов России

    Российские военные заняли Чаривное

    Российский школьник лишился двух пальцев после похода на аттракцион

    У страны БРИКС осталось нефти на 18 дней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok