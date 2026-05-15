МО РФ: Российские военные заняли населенный пункт Чайковка в Харьковской области

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о Чайковке в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север». В течение недели они участвовали в боевых столкновениях с четырьмя механизированными, двумя мотопехотными, одной аэромобильной бригадами, а также штурмовым полком Вооруженных сил Украины (ВСУ), одной бригадой теробороны, бригадой нацгвардии и отрядом националистического формирования «Кракен» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Всего за неделю в зоне ответственности «Севера» противник потерял свыше 990 военнослужащих, а также 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Операцию провели бойцы из подразделения войск «Восток».