В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав России обновит перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав России рассмотрит пакет предложений по изменению перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Минпромторг подготовил новый пакет предложений, в который вошли почти все препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Глаголев также подчеркнул, что Министерство здравоохранения в ближайшие недели рассмотрит пакет и снова обновит СЗЛС.

До этого Минздрав в апреле сформировал новый перечень СЗЛС. Тогда туда включили 206 лекарственных препаратов. Из предыдущей версии перечня исключили девять наименований: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназу, пэгинтерферон альфа-2а, тенектеплазу, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.