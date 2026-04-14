07:22, 14 апреля 2026

Минздрав утвердил новый перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав утвердил новый перечень 206 стратегически значимых лекарств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Минздрав России сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 206 препаратов. Об этом свидетельствует проект министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ подготовлен по итогам заседания межведомственной комиссии. Обновленный перечень состоит из двух разделов: в первом указан 61 препарат, во втором — еще 145 лекарств.

Из предыдущей версии перечня исключили девять наименований: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназу, пэгинтерферон альфа-2а, тенектеплазу, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.

Ранее стало известно, что в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), дополнив его новыми действующими веществами. В список вошел отечественный препарат с МНН «Гофликицепт», который применяют для терапии сердечного заболевания.

