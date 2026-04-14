Минздрав утвердил новый перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав утвердил новый перечень 206 стратегически значимых лекарств

Минздрав России сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 206 препаратов. Об этом свидетельствует проект министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ подготовлен по итогам заседания межведомственной комиссии. Обновленный перечень состоит из двух разделов: в первом указан 61 препарат, во втором — еще 145 лекарств.

Из предыдущей версии перечня исключили девять наименований: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназу, пэгинтерферон альфа-2а, тенектеплазу, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.

Ранее стало известно, что в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), дополнив его новыми действующими веществами. В список вошел отечественный препарат с МНН «Гофликицепт», который применяют для терапии сердечного заболевания.