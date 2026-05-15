Варламов задал вопрос живущей в Южной Корее русской девушке и смутил ее

Блогер Варламов смутил русскую девушку, живущую в Южной Корее, вопросом о детях

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задал вопрос русской девушке, живущей в Южной Корее, и смутил ее. Видео с их разговором доступно на YouTube.

В ролике, посвященном Южной Корее, Варламов пообщался с парой — корейцем Со Ен Жуном и его русской женой Ольгой. Блогер поинтересовался у мужчины, сколько бы тот хотел иметь детей. Собеседник Варламова в ответ признался, что планировал стать отцом троих.

Комментируя реплику мужа, Ольга отметила, что они договаривались о том, чтобы у них было двое детей. Тогда Варламов в шутку спросил у девушки, почему та все же не хочет родить троих, и добавил, что так она могла бы улучшить демографическую ситуацию в стране. «Кажется, мой вопрос смутил Ольгу. Но она не против большой семьи. Главное, чтобы муж нормально зарабатывал», — отреагировал блогер.

