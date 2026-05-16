В Европейской стране начали экономить на еде из-за высокой коммуналки

Бывший депутат Панкратов: Латвийцы экономят на еде из-за высокой стоимости ЖКУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах из-за высокой стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, средняя зарплата в стране составляет 800 евро после вычета подоходных налогов. Собеседник агентства отметил, что цены на продукты растут, а стоимость ЖКУ увеличивается. В частности, плата за коммуналку в двухкомнатной квартире площадью 47 квадратных метров составляет 270 евро.

Панкратов уточнил, что тяжелее всех сейчас приходится пенсионерам, страховые выплаты которых составляют от 300 до 450 евро. По его словам, пожилые латвийцы вынуждены покупать дешевые продукты по уценке.

Ранее воспитанник «Локомотива» Наим Шарифи, выступавший в чемпионате Австрии, рассказал о ценах на коммунальные услуги в Австрии. «Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже», — отметил он.

