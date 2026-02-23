Воспитанник «Локомотива» рассказал о ценах в Европе

Воспитанник «Локомотива»: В России государство регулирует цены, в Австрии — нет

Воспитанник «Локомотива» Наим Шарифи, выступавший в чемпионате Австрии, рассказал о ценах на продукты и бензин в Европе. Его слова приводит «Советский спорт».

«В России на основную корзину продуктов государство регулирует цены, а в Австрии — нет. Килограмм говядины стоит 3000-3500, если переводить на рубли, яйца — 350-400 рублей, бензин — 150-170 рублей за литр», — сказал Шарифи.

Также футболист рассказал о ценах на коммунальные услуги в Австрии. «Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже. В Вене отопление на газе, а газ — дорогая вещь, особенно после отмены закупок из России», — заявил Шарифи.

В Австрии 33-летний Шарифи выступал за «Калфенберг» и «Штурм». В России он выступал за молодежную команду «Локомотива», «Амкар» и «Факел».

