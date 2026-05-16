Политик Нимайер: Полученная по «Дружбе» нефть закончится в Германии к концу мая

Германию ожидает дефицит нефти к концу мая на фоне истощения запасов, полученных ранее по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он пояснил, что топливо было получено для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Собеседник агентства напомнил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего в мае.

Ранее стало известно, что Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. По данным Politico, такое решение Москвы может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева.