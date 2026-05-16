Дизен: Утверждения Запада о победе Украины не соответствуют действительности

Запад пытается скрыть, что проигрывает в конфликте на Украине. ограничивая свободу слова. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника», — сказал он.

Поэтому, по словам Дизена, приходится притворяться и транслировать информацию об украинском конфликте, которая не соответствуют действительности.

Ранее профессор выразил уверенность, что западные страны никогда не признают свое поражение в опосредованном конфликте с Россией.