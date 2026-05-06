Профессор Дизен: Запад никогда не признает свое поражение в конфликте с Россией

Западные страны никогда не признают свое поражение в опосредованном конфликте с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Признание реальности того, что война против Ирана провалилась, что опосредованная война против России проиграна и что экономическая война против Китая привела к обратным результатам, в упадочнической Европе очерняется и подвергается цензуре как "проиранская", "пророссийская" и "прокитайская"», — объяснил эксперт.

По мнению Дизена, занять прозападную позицию — это «поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и сброситься с обрыва».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал европейских члены НАТО не тянуть с увеличением оборонных расходов и масштабов производства вооружений в связи с угрозой нападения России.

До этого президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.