Западные страны никогда не признают свое поражение в опосредованном конфликте с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Признание реальности того, что война против Ирана провалилась, что опосредованная война против России проиграна и что экономическая война против Китая привела к обратным результатам, в упадочнической Европе очерняется и подвергается цензуре как "проиранская", "пророссийская" и "прокитайская"», — объяснил эксперт.
По мнению Дизена, занять прозападную позицию — это «поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и сброситься с обрыва».
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал европейских члены НАТО не тянуть с увеличением оборонных расходов и масштабов производства вооружений в связи с угрозой нападения России.
До этого президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.
4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.
В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.