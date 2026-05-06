Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 6 мая 2026Мир

Неспособность Запада признать поражение в конфликте с Россией объяснили

Профессор Дизен: Запад никогда не признает свое поражение в конфликте с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Западные страны никогда не признают свое поражение в опосредованном конфликте с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Признание реальности того, что война против Ирана провалилась, что опосредованная война против России проиграна и что экономическая война против Китая привела к обратным результатам, в упадочнической Европе очерняется и подвергается цензуре как "проиранская", "пророссийская" и "прокитайская"», — объяснил эксперт.

По мнению Дизена, занять прозападную позицию — это «поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и сброситься с обрыва».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал европейских члены НАТО не тянуть с увеличением оборонных расходов и масштабов производства вооружений в связи с угрозой нападения России.

До этого президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Раскрыта судьба отрезавшей 4-летнему ребенку голову няни-мигрантки

    Назван подходящий для запивания шашлыка алкоголь

    Россиянам дали советы по отстирыванию белых кроссовок

    Обнаружен способ выявления риска Альцгеймера еще в молодости

    Трое россиян вложились в круглосуточный секс-джакузи

    Жители российского города пожаловались на коричневую жижу

    Трамп оценил актуальность переговоров с Ираном

    Неспособность Запада признать поражение в конфликте с Россией объяснили

    Стало известно о перестановках во власти кавказского региона России после увольнения главы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok