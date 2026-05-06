Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 6 мая 2026Мир

Европу призвали не ждать 2035 года и увеличивать производство оружия

Guardian: Польша призвала НАТО увеличить прозводство оружия из-за угрозы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Европейские члены НАТО не должны итянуть с увеличением оборонных расходов и масштабов производства вооружений в связи с угрозой нападения России. С таким призывом выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует газета The Guardian.

«Это наша важнейшая задача сегодня. Нет смысла ждать до 2035 года, имея всего пять процентов (процентов ВВП, направленных на оборонные расходы — прим. «Ленты.ру»). Этого необходимо достичь к 2030 году, иначе может быть уже слишком поздно», — заявил он, выступая на конференции Defence24 Days в Варшаве.

По словам главы оборонного ведомства, европейцы способны реализовать экономический потенциал своих стран «в невообразимых масштабах». Он также подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую отвественность за собственную безопасность, сохраняя трансатлантическое единство, поскольку роль и возможности США по-прежнему незаменимы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Стало известно о поворотном моменте в конфликте США и Ирана

    Российской волейболистке предложили выступать за сборную Турции

    Российский полицейский торговал уголовными делами и наказывал невиновных

    Массовая драка под песню «Нас бьют — мы летаем» в Москве попала на видео

    Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok