Европу призвали не ждать 2035 года и увеличивать производство оружия

Guardian: Польша призвала НАТО увеличить прозводство оружия из-за угрозы России

Европейские члены НАТО не должны итянуть с увеличением оборонных расходов и масштабов производства вооружений в связи с угрозой нападения России. С таким призывом выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует газета The Guardian.

«Это наша важнейшая задача сегодня. Нет смысла ждать до 2035 года, имея всего пять процентов (процентов ВВП, направленных на оборонные расходы — прим. «Ленты.ру»). Этого необходимо достичь к 2030 году, иначе может быть уже слишком поздно», — заявил он, выступая на конференции Defence24 Days в Варшаве.

По словам главы оборонного ведомства, европейцы способны реализовать экономический потенциал своих стран «в невообразимых масштабах». Он также подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую отвественность за собственную безопасность, сохраняя трансатлантическое единство, поскольку роль и возможности США по-прежнему незаменимы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.