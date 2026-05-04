4 мая 2026

России посоветовали не испытывать решительность стран НАТО

Президент Финляндии Стубб: РФ было бы невыгодно испытывать решительность НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Eva Korinkova / Reuters

России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения, посоветовал президент Финляндии Александр Стубб. Его цитирует «Укринформ».

По словам Стубба, Москве «было бы достаточно невыгодно испытывать решительность стран НАТО» в готовности задействовать пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне.

«Планка для этого просто слишком высока», — оценил он подобный сценарий.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.

