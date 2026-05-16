Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

Мирошник: За период перемирия 9-11 мая погибли четыре мирных жителя России

Четыре мирных жителя России погибли при нарушении Киевом перемирия, объявленного в честь Дня Победы. Об этом журналистам ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, также 47 человек получили ранения, среди них — двое несовершеннолетних.

В ночь на 12 мая завершилось перемирие, объявленное по случаю Дню Победы. За три дня украинская сторона нарушила режим прекращения огня около 16 тысяч раз.

Как заявили в Министерстве обороны России, средства ПВО сбили 108 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний день перемирия. Удары совершались при помощи летательных аппаратов самолетного типа.