Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

Четыре мирных жителя России погибли при нарушении Киевом перемирия, объявленного в честь Дня Победы. Об этом журналистам ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, также 47 человек получили ранения, среди них — двое несовершеннолетних.
В ночь на 12 мая завершилось перемирие, объявленное по случаю Дню Победы. За три дня украинская сторона нарушила режим прекращения огня около 16 тысяч раз.
Как заявили в Министерстве обороны России, средства ПВО сбили 108 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний день перемирия. Удары совершались при помощи летательных аппаратов самолетного типа.