Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:59, 16 мая 2026Россия

Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

Мирошник: За период перемирия 9-11 мая погибли четыре мирных жителя России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Четыре мирных жителя России погибли при нарушении Киевом перемирия, объявленного в честь Дня Победы. Об этом журналистам ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, также 47 человек получили ранения, среди них — двое несовершеннолетних.

В ночь на 12 мая завершилось перемирие, объявленное по случаю Дню Победы. За три дня украинская сторона нарушила режим прекращения огня около 16 тысяч раз.

Как заявили в Министерстве обороны России, средства ПВО сбили 108 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний день перемирия. Удары совершались при помощи летательных аппаратов самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

    Европе предрекли дефицит лекарств

    Трамп нашел способ закончить войну в Иране

    Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта»

    Москвичей предупредили о надвигающейся аномальной жаре

    В визите Трампа в Китай увидели плохой знак для США

    Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

    Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

    Тела убитых ВСУ мирных жителей продолжили доставать из лесной могилы в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok