Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 16 мая 2026Мир

Иран выдвинул требования США

Посол Санеи: Иран требует от США установление мира в Ливане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Одним из требований, которые Иран выдвинул США для урегулирования конфликта, является обеспечение мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Об этом рассказал посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.

Помимо этого, Иран требует разблокировки средств, замороженных в банках разных стран. «И мы бы хотели, чтобы американцы положили конец этому морскому пиратству и своей военно-морской блокаде. [Президент США] Дональд Трамп открыто заявляет и признает, что США как пираты захватывают танкеры, забирают нефть и получают выгоду от этого», — добавил дипломат.

Ранее газета The New York Times сообщила об усиленной подготовке США и Израиля к возобновлению ударов по Ирану. По ее данным, в случае начала боевых действий Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    ВСУ прорыли сеть тоннелей в Запорожской области

    Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом

    С российской олимпийской чемпионки взыщут долги по кредитам

    Ученые назвали простое и эффективное средство от деменции

    Иран выдвинул требования США

    В США заявили о готовности ЕС на один шаг в отношении России

    Суд взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску Центробанка

    В Германии назвали сроки исчерпания запасов нефти

    На Западе раскрыли правду об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok