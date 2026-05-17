В США предупредили о последствиях «опасной игры» против России

Миршаймер: Запад проявляет опасное легкомыслие в отношении России

Западные политики не осознают, к чему может привести их агрессия в отношении России. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что европейские страны усиливают поддержку Украины, передавая ей более качественные разведывательные данные и вооружения, но им не удастся «выбить Россию из числа великих держав». При этом, подчеркнул эксперт, они даже не понимают, как сильно рискуют.

«На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава, и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. <…> Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — сказал он.

Ранее Миршаймер заявил, что Россия находится в пугающе сильной позиции на фоне разлада США с Евросоюзом.