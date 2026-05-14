16:24, 14 мая 2026

На Западе признали пугающе сильную позицию России из-за разлада США с ЕС

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Игнорирование странами Запада красных линий России оказалось стратегической ошибкой, которая позволила Москве занять пугающе сильную позицию. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.

«Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат!» — поделился он.

Профессор отметил, что стратегия западных лидеров в отношении России в условиях разногласий между США и Европейским союзом (ЕС) обернулась против них самих.

Миршаймер подчеркнул, что Вашингтон пытается дистанцироваться от Евросоюза, поэтому США не намерены участвовать в ядерной войне с Россией или вступать в военный конфликт на территории Украины. «Так что у русских, знаете ли, здесь довольно сильные позиции, что, кстати, довольно пугающе в этой ситуации», — заключил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина является полицейским государством, которым управляет коррумпированная элита.

