01:53, 18 мая 2026Экономика

Россиянам назвали максимальный размер пенсии учителей

Максимальный размер пенсии учителей в России может достигнуть почти 49 тыс. руб.
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России максимальный размер пенсии, на который могут рассчитывать учителя, в 2026 году составляет почти 49 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35-38 лет (с учетом работы на 1,5-1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах», — пояснил Сафонов. До 48 800 рублей пенсия может вырасти с учетом северных надбавок.

Эксперт также раскрыл и размер минимальной пенсии — она может варьироваться от 13,6 тысяч до 16,3 тысяч рублей при зарплате около 31 тысячи рублей и стаже от 35 до 38 лет.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России превысил 16,5 тысячи рублей.

