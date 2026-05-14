Раскрыт средний размер соцпенсии в России

Соцфонд: Средний размер социальной пенсии в России превысил 16,5 тысячи рублей

По итогам апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России превысил отметку в 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ.

Соцпенсия представляет собой ежемесячную денежную выплату пожилым россиянам от государства. Она полагается гражданам, не имеющим стажа или пенсионных баллов для страховой пенсии.

За второй весенний месяц ее средний размер достиг уровня в 16 583 рубля. К этому времени показатель у трудоустроенных граждан составил 12 355 рублей, а у неработающих — 16 986 рублей.

В сравнении с тем же периодом прошлого года средний размер соцпенсии в России увеличился более чем на тысячу рублей. На 1 мая 2025-го работающие и неработающие россияне получали в среднем 15 520 рублей в рамках социальной пенсии.

Что касается страховых пенсий, то их средний размер по итогам апреля достиг почти 25,4 тысячи рублей, уточнили ранее в Соцфонде. При этом средний размер пенсии неработающих пожилых граждан оказался чуть выше и оказался на уровне 25,8 тысячи.

Этого недостаточно для поддержания оптимального уровня жизни в старости, сходятся во мнении эксперты. Пожилым гражданам в целом выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Высокая инфляция и рост коммунальных платежей фактически сводят на нет регулярное повышение социальных выплат в России.