20:48, 19 мая 2026

Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

Карина Черных
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук пожаловался на наличие только одного костюма в гардеробе. Комментарий публикует РИА Новости.

Российский чиновник встретился на брифинге с журналистами и подчеркнул, что оказался в регионе лишь с одним комплектом рабочей одежды. Он уточнил, что ему необходимо съездить в Луганск, где он работал, и собрать вещи. Кроме того, Ковальчук запланировал попрощаться с коллегами в Луганской Народной Республике.

«В ближайшее время я туда поеду… Честно скажу, мне надо вещи собрать в Луганске в том числе, а то у меня один костюм… Мне надо попрощаться с коллективом, остались самые лучшие, самые положительные впечатления от работы с коллегами», — высказался врио брянского губернатора.

17 мая правительство Брянской области отправили в отставку. Данное постановление было принято в соответствии с указом президента.

В январе депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы. Внимание журналиста кремлевского пула Александра Юнашева привлек кадр, на котором чиновник изучает канал магазина одежды.

