Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

Депутат Артем Кирьянов объяснил изучение фото с дорогой курткой за десятки тысяч рублей на заседании Госдумы. Его слова приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев в личном Telegram.

Юнашев поделился кадром, на котором чиновник изучает канал магазина одежды. Внимание мужчины привлекла коричневая куртка, стоимость которой составила 105 тысяч рублей. По словам Кирьянова, на самом деле он не выбирал верхнюю одежду для себя, а изучал нелегальные товары, поскольку возглавляет экспертный совет по обелению экономики и борьбы с контрафактом.

«Мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов», — пояснил он.

