Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

Журналистка Собчак иронично оценила красные пиджаки депутатов в Госдуме

Российская телеведущая Ксения Собчак иронично оценила наряды депутатов в Госдуме. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка заметила, что депутаты появились на пленарном заседании в красных пиджаках. «От доклада покраснели?» — пошутила она, сопроводив высказывание фотографии с трансляции встречи.

Ранее Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной во время доклада в Госдуме. Знаменитость обратила внимание, что та предстала перед коллегами в фиолетовом пальто.