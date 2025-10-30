Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:39, 30 октября 2025Ценности

Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

Журналистка Собчак иронично оценила красные пиджаки депутатов в Госдуме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Собчак иронично оценила наряды депутатов в Госдуме. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка заметила, что депутаты появились на пленарном заседании в красных пиджаках. «От доклада покраснели?» — пошутила она, сопроводив высказывание фотографии с трансляции встречи.

Ранее Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной во время доклада в Госдуме. Знаменитость обратила внимание, что та предстала перед коллегами в фиолетовом пальто.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Российские подростки устроили смертельную аварию

    ВВС США захотели еще сотни F-15EX и F-35

    В России в ходе строительства трассы М-12 повредили дороги на миллиарды рублей

    В США сделали заявление о причинах конфликта НАТО с Россией

    Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона

    Обвал биржевых цен на бензин в России остановился

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости