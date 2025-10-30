Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

Российская телеведущая Ксения Собчак иронично оценила наряды депутатов в Госдуме. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
Журналистка заметила, что депутаты появились на пленарном заседании в красных пиджаках. «От доклада покраснели?» — пошутила она, сопроводив высказывание фотографии с трансляции встречи.
Ранее Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной во время доклада в Госдуме. Знаменитость обратила внимание, что та предстала перед коллегами в фиолетовом пальто.