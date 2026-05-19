Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:18, 19 мая 2026

В Сети появился фейк об отчислении студентов для льготных мест детям участников СВО

Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В Сети распространился фейк о том, что Минобрнауки РФ обязали российские вузы подготовить места для абитуриентов из семей участников СВО за счет учащихся как бесплатного, так и платного наборов. Первоисточником стал Telegram-канал Insider Black со ссылкой на неназванных инсайдеров.

Публикация не соответствует действительности. Прежде всего подтверждением тому служит тот факт, что первоисточник информации нигде не указан, а Telegram-канал, опубликовавший информацию в виде слухов, ссылается на неназванного инсайдера. Не приводится ни одного факта, который можно было бы проверить: ни конкретные вузы, ни требования Минобрнауки, как и ни одного нормативного документа с подписями официальных лиц.

Также стоит отметить, что льготы для детей участников СВО строго закреплены законом «Об образовании в Российской Федерации». В нем говорится, что для таких абитуриентов выделяется не менее 10 процентов от бюджетных мест по каждой программе для участников СВО, их детей, а также отдельных категорий граждан. Об этом же говорится и в приказе Минобрнауки.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 6.1. закрепляет условия отчисления учащихся из вузов. Среди них: академическая неуспеваемость, неоплата образования для платников, нарушения дисциплины, собственное желание, ликвидация образовательной организации и другое.

Перечисленные нормативные акты остаются действующими без изменений. В письме Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на места в пределах отдельной квоты») четко говорится о том, что абитуриенты, поступающие по этой льготе на основании результатов ЕГЭ или внутренних экзаменов вуза, ранжируются в отдельном конкурсном списке и конкурируют исключительно между собой за места внутри этой квоты. С поступающими по общему конкурсу они не пересекаются [1, 2].

Информация не получила распространения в СМИ. Новость публиковалась только в соцсетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

