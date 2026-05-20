Россиянам раскрыли последствия ошибки с показателями счетчиков

Юрист Белоусов: При занижении показателей счетчиков может копиться скрытый долг

При передаче управляющей компании ошибочных показателей счетчиков на воду у потребителя может копиться скрытый долг. Последствия предоставления неверных данных раскрыл россиянам юрист, кандидат экономических наук, доцент юридического факультета Финансового Университета при правительстве РФ Андрей Белоусов, пишет aif.ru.

Если случайно указать цифры больше реальных, беспокоиться не о чем. Сначала придется оплатить выставленный счет, а в следующем месяце при корректных данных система сделает перерасчет. Излишек денег останется на лицевом счете в качестве аванса, и управляющая компания будет постепенно списывать их в рамках дальнейших начислений, пояснил специалист.

А если по ошибке были указаны заниженные данные, сформируется скрытый долг. Однако и эту ситуацию можно исправить, указав корректные данные в следующий раз и доплатив недостающую сумму.

По-другому ситуация будет обстоять, если человек умышленно занижает показатели в надежде сэкономить. Исполнитель услуг вправе проверять показания счетчиков раз в три месяца. Если обнаружится сильное расхождение данных, коммунальщики выставят счет за весь скрытый объем ресурсов по текущим тарифам. А на образовавшуюся сумму долга будут начисляться пени за каждый день просрочки.

Ранее глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов потребовал отменить повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, начисленные по нормативу, а не по счетчику, а также призвал вернуть гражданам переплату.

