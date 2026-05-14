В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за «коммуналку»

Депутат Миронов призвал вернуть россиянам переплату за ЖКУ

Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов потребовал отменить повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, начисленные по нормативу, а не по счетчику, а также призвал вернуть гражданам переплату. Об этом депутат сообщил «Газете.Ru».

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала незаконным применение превышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. Позицию ведомства подтвердила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России.

Миронов сообщил, что теперь важно заново рассчитать начисления и вернуть деньги жильцам. «Мы будем требовать, чтобы это происходило в беззаявительном порядке. Также мы призываем антимонопольную службу проверить ресурсоснабжающие организации на предмет незаконного начисления завышенных платежей и в других регионах», — сказал Миронов.

Он призвал полностью отменить повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, а установку и поверку счетчиков возложить на ресурсоснабжающие организации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил дать льготу на оплату коммунальных услуг тем, кто зарабатывает немного выше минимального размера оплаты труда (МРОТ).