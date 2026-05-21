Сообщения о принуждении российских пенсионеров к работе оказались недостоверными

Данные о принуждении Минэкономразвития пенсионеров к работе — фейк

В социальных сетях, преимущественно в Telegram-каналах, появились фейковые новости о том, что глава Минэкономразвития Максим Решетников якобы почти в приказном порядке заставляет пенсионеров осваивать новые профессии и усердно трудиться на благо России. В действительности это не так.

В основу фейка легло интервью Решетникова, опубликованное 18 мая 2026 года. Авторы постов исказили слова министра. На самом деле он не заставлял пенсионеров работать в принудительном порядке, а лишь наметил ключевые направления по стимуляции и стабилизации экономики РФ.

Решетников рассказал о борьбе с дефицитом кадров и создании условий для более удобного и добровольного выхода на рынок труда тех россиян, кто желает и стремится найти работу. Его слова касались тех, кто потенциально мог бы восполнить нехватку квалифицированных кадров — молодежи, пенсионеров и предпенсионеров.

В связи с этим он предложил провести для них переобучение и повышение квалификации в формате коротких программ, стажировок, целевого обучения, наставничества, а также предусмотреть гибкую занятость: ввести неполный рабочий день, предоставить удаленную, проектную работу, платформенную занятость.

В России нет нормативных актов Минэкономразвития или правительства, вводящих принуждение пенсионеров к труду. Кроме того, в России принудительный труд запрещен законом. Трудовые отношения строятся исключительно на добровольной основе, и гражданин сам решает, заключать ли ему договор. (Конституцией РФ: Статья 37 гарантирует свободу труда и запрещает принудительный труд; Трудовой кодекс (ТК) РФ: Статья 4 дает четкое определение, запрещая выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания).

При этом статья 3 ТК РФ прямо запрещает работодателям ограничивать кандидатов в трудовых правах и свободах или давать какие-либо преимущества в зависимости от возраста.

Известно также, что правительство поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, что стимулирует добровольную занятость. А Минэкономразвития учитывает это в своих прогнозах.

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, аналитики зафиксировали резкий рост интереса россиян старшего возраста к трудоустройству. Пенсионеры все активнее возвращаются на рынок труда: за первые восемь месяцев 2025 года соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тысяч резюме — на треть больше, чем годом ранее.

Экономист Максим Чирков счел это положительной тенденцией. «Приход пенсионеров, во-первых, сделает рынок труда более стабильным, потому что будут расти предложения. С другой стороны, это в принципе повысит уровень жизни людей старшего поколения (…) Более того, среди людей старшего возраста ведь действительно много хороших профессионалов, которых в предыдущие годы увольняли, чтобы заменить более молодыми, энергичными, амбициозными (эта тенденция была явно видна). Сейчас же в нашей экономике, как показывает практика, всем есть место, и понятно, что пенсионеры вполне могут быть очень востребованы на рынке труда», — отметил он.

Искаженная новость о принуждении пенсионеров к работе не получила распространения в СМИ, однако материалы с предложениями Решетникова по созданию условий труда для пенсионеров опубликовали многие издания. Среди них: Ura.ru, 59.ru, «Коммерсант», «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».