19:08, 21 мая 2026

В Сети распространился фейк о сокрытии масштаба «этнозамещения»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Telegram-канал «Движение националистов» заявил, что в России якобы скрывают реальные масштабы «этнозамещения» массовой выдачей паспортов мигрантам. По словам авторов новости, чтобы оценить масштаб, нужно прибавить к числу мигрантов число принятых в гражданство РФ за последние десятилетия и добавить предполагаемое число детей в семьях.

Однако известно, что получение гражданства РФ регулируется Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Процедура включает несколько оснований, а именно: по рождению, в результате приема в гражданство Российской Федерации, в результате признания гражданином Российской Федерации, в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы Российской Федерации, в соответствии с международным договором Российской Федерации.

За последние 5 лет пиковое значение было достигнуто в 2021 году — тогда гражданство получили 735 тысяч иностранцев. FinExpertiza со ссылкой на данные миграционной статистики МВД сообщало, что цифра стала рекордной как минимум с 2000 года. Также отмечалось, что более половины получателей гражданства РФ были из Донбасса, рассказали журналисты «Коммерсанта».

В 2023 году миграционный прирост населения России составил всего 204,6 тысячи человек. При этом прирост за счет международной миграции составил лишь 110,1 тысячи человек. Несоответствие значений общего миграционного прироста и прироста в международной миграции объясняется положительным сальдо внутренней миграции (+94,6 тысячи человек), которое в норме должно быть равно нулю. Ненулевое сальдо внутренней миграции возникло из-за специфики учета миграции с новыми регионами России, следует из исследования Института демографии Высшей школы экономики.

С 2024 года МВД усилило контроль за миграционными потоками. Были введены дактилоскопия, реестры, а также были сокращение выдачи РВП и ВНЖ.

Согласно официальным данным МВД, прослеживается тенденция к снижению получения российского гражданства среди иностранцев: в 2025 году гражданство РФ получили 152,4 тысячи человек, что на 27,1% меньше, чем в 2024. Об этом сообщал «Коммерсант».

Сообщение не получило распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

