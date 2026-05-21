В Сети распространился фейк об обязательном подтверждении личности через MAX в РЖД

В Сети распространилась информация о том, что россиян якобы обяжут подтверждать личность через MAX при покупке билетов на электрички. Данные были опубликованы в соцсетях, а также в The Moscow Times (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ).

Вероятно, в основу фейка было взяло заявление гендиректора РЖД Олега Белозерова, который на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что с сентября льготники смогут покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу MAX. Его слова приводят РИА Новости.

«В сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер MAX. Более 20 миллионов льготников — это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой», — сказал он.

Заявлений об отмене альтернативных способов оплаты не поступало. Исходя из слов Белозерова, речь идет о добровольном использовании сервиса для удобства покупки билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер. Об обязательном подтверждении личности через MAX никаких сообщений не было. То есть покупка с проверкой личностью через национальный мессенджер — опция, а не обязанность для всех.

Минцифры России неоднократно подчеркивало, что использование MAX — добровольное. В настоящее время нет федерального закона или постановления, обязывающего всех граждан использовать мессенджер.

Сообщение об обязательном подтверждении личности через MAX при покупке билетов на электрички не получило широкого распространения в медиа. При этом заявление Белозерова о возможности льготников покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу с сентября получило широкое распространение. Гендиректора РЖД процитировали РИА Новости, «Ведомости» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

