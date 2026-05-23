Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:01, 23 мая 2026Ценности

«Хорошо, Господи, я продам эту машину». Как миллионер нашел Бога, раздал все деньги и из звездного тусовщика стал священником

Миллионер Скотт-Винсент Борба отказался от роскошной жизни и стал священником
Элла Саад
Элла Саад

Кадр: St. Patrick's Seminary Lectures & Media / Youtube

Сооснователь популярного косметического бренда e.l.f. Cosmetics Скотт-Винсент Борба неожиданно для многих полностью перевернул свою жизнь. Человек, который годами вращался в мире роскоши и звездных вечеринок, решил оставить бизнес и раздать свои деньги на благотворительность, чтобы поступить в католическую семинарию и стать священником. По его словам, богатство больше не доставляло ему радости и не давало ощущение смысла. Теперь он обменял все это на жизнь в крохотной комнатушке без излишеств. Как успешный бизнесмен разочаровался в деньгах и нашел Бога — в материале «Ленты.ру».

«Во мне не было ни капли смирения»

52-летний Скотт-Винсент Борба — один из сооснователей компании e.l.f. Cosmetics. Этот бренд позиционирует себя как производителя бюджетной косметики, доступной для всех. В целом, компания соответствует своему описанию: в каталоге e.l.f. редко можно найти жидкие румяна, контуринг или бронзер дороже двух с половиной тысяч рублей.

Тем не менее e.l.f. Cosmetics неплохо зарабатывает. В 2025 году компания отчиталась о выручке в размере 1,3 миллиарда долларов (этот показатель вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом) и чистой прибыли в размере 112 миллионов долларов. Предыдущий год был настолько успешен, что e.l.f. Cosmetics выкупил за миллиард долларов не менее успешный бренд rhode, основанный Хейли Бибер.

Бизнесмена часто замечали на тусовках с Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян и, по слухам, он встречался с актрисой Деми Мур

Он работал в офисе в престижном районе Беверли-Хиллз, ездил на кабриолете от Aston Martin и жил в доме на берегу моря. «Во мне не было ни капли смирения. Я был исполнен гордыни», — рассуждал он о своей жизни.

Прежде чем стать магнатом светского мира, Борба более двадцати лет вращался в бьюти-индустрии. В молодости он работал моделью, а позже стал звездным косметологом. Среди его клиентов были голливудские знаменитости: например, перед церемонией «Золотой глобус» в 2011 году он сделал актрисе Миле Кунис уходовую процедуру стоимостью 7000 долларов (более 775 тысяч рублей на сегодняшний день с учетом инфляции).

Скотт-Винсент Борба в 2000-е годы

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В 2019 году Борба объявил о своем решении отказаться от всего заработанного, чтобы посвятить свою жизнь служению Господу. В открытых источниках нет точных данных о его личном состоянии до ухода из e.l.f. Cosmetics, но, по неподтвержденной информации, на его счету было не меньше пяти миллионов долларов. Все эти деньги он отдал на благотворительность.

Я сказал: «Боже, если эта жизнь — вот это все, где ты только и делаешь, что работаешь, тусуешься, повторяешь это, а потом умираешь, то это не та жизнь, которую, как я верю, Ты уготовил для меня. Но я смогу измениться, если Ты поможешь мне»

Скотт-Винсент Борба

После «материального очищения» Борба начал обучение в семинарии Святого Патрика в Калифорнии. Обычно оно длится от шести до девяти лет в зависимости от возраста человека и его предыдущего образования. Сначала кандидат проходит рукоположение в диаконы и только потом — в священники.

Поворотный момент

Борба рассказывал, что вырос в глубоко верующей семье, а его родители активно участвовали в жизни прихода. Когда он учился в третьем классе, мать привела его на мессу и попросила посмотреть на алтарь: она спросила, не хотел бы и он однажды стать священником. По словам Борбы, в тот момент облачение священника словно сияло и переливалось, и именно тогда он почувствовал, что Бог призывает его к религиозному пути.

В 40 лет Скотт-Винсент понял, что пора что-то менять. По его словам, он больше не чувствовал радости от жизни и не получал от нее удовольствия

Борба признался, что с десяти лет ощущал тягу к вере, но долгие годы глушил любые порывы связать свою жизнь с религией. После колледжа Скотт-Винсент решил переехать в Лос-Анджелес. По дороге в Город ангелов он внезапно выключил радио, опустил окно машины и начал молиться. Тогда он просил Бога помочь ему осуществить мечты и обещал, что если добьется успеха, то однажды обязательно посвятит свою жизнь служению.

Предприниматель действительно добился успеха, но в 40 лет понял, что пора что-то менять. Настоящее осознание пришло на одной из звездных вечеринок. Именно тогда, как вспоминал бывший бизнесмен, он и обратился к Богу за помощью.

Скотт-Винсент Борба в 2026-м году

Кадр: ABC30 Action News / Youtube

«Я сказал: "Помоги мне… Я больше не хочу так жить". Я говорил это искренне и просил Бога о помощи, и Он даровал мне обращение… Божья благодать сошла на меня», — описывал тот момент бизнесмен.

Вскоре после этого Борба собрал свои вещи, уехал и поселился в отеле. По его словам, он больше не мог находиться в своем доме, так как все там напоминало ему о грехе. Спустя несколько лет Скотт-Винсент и вовсе покинул Лос-Анджелес и начал работать над собой.

В тот момент Бог призвал меня отказаться от всего, и я подумал, что речь идет только о моих машинах. У меня был кабриолет Aston Martin, и я сказал: «Хорошо, Господи, я продам эту машину, отдам деньги на благотворительность, а на остальные куплю себе грузовик». Тогда Он сказал: «Откажись от всего»

Скотт-Винсент Борба

Сейчас Скотт-Винсент Борба — диакон и семинарист в семинарии Святого Патрика. Он ведет крайне скромный образ жизни: по его собственными словам, он живет в крохотной комнатушке, где есть только несколько пар обуви и одежда. На 23 мая 2026 года запланировано его рукоположение в священники.

«Я никогда не был так счастлив. Никогда не чувствовал такой полноты радости. И все, что может дать мне мир, я миллион раз отдал бы обратно ради единства с Иисусом», — заявил сооснователь e.l.f. Cosmetics.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

    В России назвали ответственных за эскалацию украинского конфликта

    Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

    Канадцы решили разделить страну

    Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

    Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

    Зеленский рассказал об ожиданиях от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok