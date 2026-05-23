«Хорошо, Господи, я продам эту машину». Как миллионер нашел Бога, раздал все деньги и из звездного тусовщика стал священником

Сооснователь популярного косметического бренда e.l.f. Cosmetics Скотт-Винсент Борба неожиданно для многих полностью перевернул свою жизнь. Человек, который годами вращался в мире роскоши и звездных вечеринок, решил оставить бизнес и раздать свои деньги на благотворительность, чтобы поступить в католическую семинарию и стать священником. По его словам, богатство больше не доставляло ему радости и не давало ощущение смысла. Теперь он обменял все это на жизнь в крохотной комнатушке без излишеств. Как успешный бизнесмен разочаровался в деньгах и нашел Бога — в материале «Ленты.ру».

«Во мне не было ни капли смирения»

52-летний Скотт-Винсент Борба — один из сооснователей компании e.l.f. Cosmetics. Этот бренд позиционирует себя как производителя бюджетной косметики, доступной для всех. В целом, компания соответствует своему описанию: в каталоге e.l.f. редко можно найти жидкие румяна, контуринг или бронзер дороже двух с половиной тысяч рублей.

Тем не менее e.l.f. Cosmetics неплохо зарабатывает. В 2025 году компания отчиталась о выручке в размере 1,3 миллиарда долларов (этот показатель вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом) и чистой прибыли в размере 112 миллионов долларов. Предыдущий год был настолько успешен, что e.l.f. Cosmetics выкупил за миллиард долларов не менее успешный бренд rhode, основанный Хейли Бибер.

Он работал в офисе в престижном районе Беверли-Хиллз, ездил на кабриолете от Aston Martin и жил в доме на берегу моря. «Во мне не было ни капли смирения. Я был исполнен гордыни», — рассуждал он о своей жизни.

Прежде чем стать магнатом светского мира, Борба более двадцати лет вращался в бьюти-индустрии. В молодости он работал моделью, а позже стал звездным косметологом. Среди его клиентов были голливудские знаменитости: например, перед церемонией «Золотой глобус» в 2011 году он сделал актрисе Миле Кунис уходовую процедуру стоимостью 7000 долларов (более 775 тысяч рублей на сегодняшний день с учетом инфляции).

Скотт-Винсент Борба в 2000-е годы Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В 2019 году Борба объявил о своем решении отказаться от всего заработанного, чтобы посвятить свою жизнь служению Господу. В открытых источниках нет точных данных о его личном состоянии до ухода из e.l.f. Cosmetics, но, по неподтвержденной информации, на его счету было не меньше пяти миллионов долларов. Все эти деньги он отдал на благотворительность.

Я сказал: «Боже, если эта жизнь — вот это все, где ты только и делаешь, что работаешь, тусуешься, повторяешь это, а потом умираешь, то это не та жизнь, которую, как я верю, Ты уготовил для меня. Но я смогу измениться, если Ты поможешь мне» Скотт-Винсент Борба

После «материального очищения» Борба начал обучение в семинарии Святого Патрика в Калифорнии. Обычно оно длится от шести до девяти лет в зависимости от возраста человека и его предыдущего образования. Сначала кандидат проходит рукоположение в диаконы и только потом — в священники.

Поворотный момент

Борба рассказывал, что вырос в глубоко верующей семье, а его родители активно участвовали в жизни прихода. Когда он учился в третьем классе, мать привела его на мессу и попросила посмотреть на алтарь: она спросила, не хотел бы и он однажды стать священником. По словам Борбы, в тот момент облачение священника словно сияло и переливалось, и именно тогда он почувствовал, что Бог призывает его к религиозному пути.

Борба признался, что с десяти лет ощущал тягу к вере, но долгие годы глушил любые порывы связать свою жизнь с религией. После колледжа Скотт-Винсент решил переехать в Лос-Анджелес. По дороге в Город ангелов он внезапно выключил радио, опустил окно машины и начал молиться. Тогда он просил Бога помочь ему осуществить мечты и обещал, что если добьется успеха, то однажды обязательно посвятит свою жизнь служению.

Предприниматель действительно добился успеха, но в 40 лет понял, что пора что-то менять. Настоящее осознание пришло на одной из звездных вечеринок. Именно тогда, как вспоминал бывший бизнесмен, он и обратился к Богу за помощью.

Скотт-Винсент Борба в 2026-м году Кадр: ABC30 Action News / Youtube

«Я сказал: "Помоги мне… Я больше не хочу так жить". Я говорил это искренне и просил Бога о помощи, и Он даровал мне обращение… Божья благодать сошла на меня», — описывал тот момент бизнесмен.

Вскоре после этого Борба собрал свои вещи, уехал и поселился в отеле. По его словам, он больше не мог находиться в своем доме, так как все там напоминало ему о грехе. Спустя несколько лет Скотт-Винсент и вовсе покинул Лос-Анджелес и начал работать над собой.

В тот момент Бог призвал меня отказаться от всего, и я подумал, что речь идет только о моих машинах. У меня был кабриолет Aston Martin, и я сказал: «Хорошо, Господи, я продам эту машину, отдам деньги на благотворительность, а на остальные куплю себе грузовик». Тогда Он сказал: «Откажись от всего» Скотт-Винсент Борба

Сейчас Скотт-Винсент Борба — диакон и семинарист в семинарии Святого Патрика. Он ведет крайне скромный образ жизни: по его собственными словам, он живет в крохотной комнатушке, где есть только несколько пар обуви и одежда. На 23 мая 2026 года запланировано его рукоположение в священники.

«Я никогда не был так счастлив. Никогда не чувствовал такой полноты радости. И все, что может дать мне мир, я миллион раз отдал бы обратно ради единства с Иисусом», — заявил сооснователь e.l.f. Cosmetics.