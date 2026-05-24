21:31, 24 мая 2026Мир

В Анголе под завалами рухнувшей золотой шахты оказались 28 человек

В Анголе при обрушении незаконной золотой шахты погибло 28 человек
Виктория Клабукова

В Анголе из-за оползня рухнула незаконная золотая шахта. Подробности случившегося приводят в эфире Национального радио Анголы (RNA).

Трагедия произошла в муниципалитете Намбуангонго провинции Бенго на северо-западе страны. В момент обрушения на шахте находилось больше 70 человек. Под завалами погибло 28 горняков, 13 из которых были членами одной семьи. Трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. Еще двое числятся пропавшими без вести. Проводятся поисковые работы. Власти провинции оказывают поддержку семьям жертв.

В ноябре аналогичное обрушение произошло в Демократической Республике Конго. Медная шахта была кустарной, погибли 32 старателя. Причиной происшествия назвали оползни, возникшие после проливных дождей. Однако обрушению предшествовал конфликт вооруженной охраны со старателями, закончившийся стрельбой и обрушением самодельного моста.

Ранее на угольной шахте в китайской провинции Шаньси произошел взрыв. В результате погибло 82 человека.

