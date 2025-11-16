Мир
20:58, 16 ноября 2025

Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

В ДР Конго погибло 32 человека при масштабном обрушении нелегальной медной шахты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

На юге Демократической Республики (ДР) Конго произошло масштабное обрушение медной шахты, которая работала нелегально, в результате погибли 32 старателя. Видео ЧП публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как земля обрушивается на людей.

Губернатор провинции Луалаба Фифи Массуки сообщил о поисковых работах на месте ЧП, в связи с чем число жертв может увеличиться, передает радио RFI.

Ассоциация горняков приводит данные, что под землей погребены 49 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

Выдвинуты две версии произошедшего: власти называют причиной ЧП оползни после проливных дождей; однако ему предшествовал конфликт вооруженной охраны со старателями, закончившийся стрельбой. Во время нее обрушился самодельный мост, что и спровоцировало обрушение земли.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области горная порода обрушилась на шахте «Ерунаковская 8».

