Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

В ДР Конго погибло 32 человека при масштабном обрушении нелегальной медной шахты

На юге Демократической Республики (ДР) Конго произошло масштабное обрушение медной шахты, которая работала нелегально, в результате погибли 32 старателя. Видео ЧП публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как земля обрушивается на людей.

Губернатор провинции Луалаба Фифи Массуки сообщил о поисковых работах на месте ЧП, в связи с чем число жертв может увеличиться, передает радио RFI.

Ассоциация горняков приводит данные, что под землей погребены 49 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

Выдвинуты две версии произошедшего: власти называют причиной ЧП оползни после проливных дождей; однако ему предшествовал конфликт вооруженной охраны со старателями, закончившийся стрельбой. Во время нее обрушился самодельный мост, что и спровоцировало обрушение земли.

