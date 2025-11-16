Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

На юге Демократической Республики (ДР) Конго произошло масштабное обрушение медной шахты, которая работала нелегально, в результате погибли 32 старателя. Видео ЧП публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как земля обрушивается на людей.
Губернатор провинции Луалаба Фифи Массуки сообщил о поисковых работах на месте ЧП, в связи с чем число жертв может увеличиться, передает радио RFI.
Ассоциация горняков приводит данные, что под землей погребены 49 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.
Выдвинуты две версии произошедшего: власти называют причиной ЧП оползни после проливных дождей; однако ему предшествовал конфликт вооруженной охраны со старателями, закончившийся стрельбой. Во время нее обрушился самодельный мост, что и спровоцировало обрушение земли.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области горная порода обрушилась на шахте «Ерунаковская 8».