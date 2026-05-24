Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:02, 24 мая 2026Мир

Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики

Политик Мема заявил, что Европа должна отказаться от антироссийской риторики
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европе следует отказаться от антироссийской риторики, а также снять с России все экономические санкции. С такой точкой зрения выступил финский политик Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

По его мнению, кроме отказа от антироссийской риторики, европейским странам предстоит сделать несколько шагов для налаживания диалога с Россией. «Он [Евросоюз] должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине», — заявил Мема.

Ранее Мема призвал ЕС извиниться перед Россией за агрессивность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблемы бывают во всех отношениях». В Армении захотели решить ситуацию с ввозом товаров в Россию

    Трамп сделал вывод из стрельбы у Белого дома

    Командир ВСУ попытался уговорить военного не сдаваться в плен

    Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Мерца обвинили в работе на Украину вместо Германии

    Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики

    На Украине сообщили об одном из наиболее массированных ударов по Киеву

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах над территорией России

    Проект соглашения между США и Ираном включит в себя конец конфликта Израиля и «Хезболлы»

    Французский оперный певец захотел жить в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok