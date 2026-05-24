Политик Мема заявил, что Европа должна отказаться от антироссийской риторики

Европе следует отказаться от антироссийской риторики, а также снять с России все экономические санкции. С такой точкой зрения выступил финский политик Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

По его мнению, кроме отказа от антироссийской риторики, европейским странам предстоит сделать несколько шагов для налаживания диалога с Россией. «Он [Евросоюз] должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине», — заявил Мема.

Ранее Мема призвал ЕС извиниться перед Россией за агрессивность.