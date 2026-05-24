07:21, 24 мая 2026

Проект соглашения между США и Ираном включит в себя конец конфликта Израиля и «Хезболлы»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Проект соглашения между США и Ираном включает конец конфликта Израиля и ливанского радикального движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, это условие обеспокоило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Свои опасения относительного этого и некоторых других пунктов сделки политик выразил в беседе с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 23 мая.

Как уточнил собеседник Axios, речь не идет об одностороннем прекращении огня. Израиль оставляет за собой право принять меры, если «Хезболла» попробует перевооружиться или спровоцировать нападение.

Также сообщалось, что соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней. Ожидается открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов. Иран соглашается разминировать установленные в проливе мины для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей. США в свою очередь снимут блокаду с портов Ирана и ослабят санкции против страны.

