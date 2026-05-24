Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 24 мая 2026Мир

Россиянам назвали способы получения визы США

Аналитик Максимов: В Астане заявления на визу США лучше подавать за год
Кирилл Луцюк

Фото: Bokic Bojan / Shutterstock / Fotodom  

Жителям России, которые хотят подать заявление на визу США в Астане, столице Казахстана, следует сделать это за год и не полагаться на обещания платных ботов, которые сулят запись на следующий месяц. Об этом заявил аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов. Его процитировало РИА Новости.

Он объяснил, что американское посольство в Астане перегружено. Дожидаться своей очереди людям приходится по 12 месяцев. В такой ситуации, если у россиянина есть действующая шенгенская виза, то ему лучше обратиться в посольство США в Польше. По его словам, это единственный вариант с возможностью попасть на собеседование в ближайшие месяцы.

Ранее россиянам, которые собрались посетить США, рассказали о самых распространенных уловках мошенников. Оказалось, что чаще всего людей обманывают в вопросах оплаты консульского сбора. Жулики обещают помочь с внесением денег за визу, а после перевода средств перестают выходить на связь. Кроме того, они сулят обеспечить заявителям места на собеседование, которых не хватает, к примеру, в Казахстане. И также исчезают сразу после получения денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал основную мишень ночного массированного удара по Украине

    Иран перенесет базу сборной из США в Мексику на чемпионате мира-2026

    Журналисты из 19 стран направились на место трагедии в Старобельске

    Более половины продаж машин пришлось на 15 регионов России

    Установлены личности жертв удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Россиянам назвали способы получения визы США

    Вучич обратился к протестующим в Сербии

    Психолог предостерегла родителей от платы детям за хорошие оценки

    В России назвали цель атаки на Киев

    Стало известно о некорректной работе украинской ПВО во время ночного налета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok