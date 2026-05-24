Сотрудничество России и Китая напугало союзника США

Минобороны Японии: Стратегическое сотрудничество РФ и КНР вызывает озабоченность

Япония должна поддерживать надежную систему на острове Хоккайдо ввиду возросшей военной активности России. Об этом заявил министр обороны этой азиатской страны Синдзиро Коидзуми. Его процитировало NHK.

Министр проинспектировал гарнизон сухопутных сил самообороны в Саппоро, а затем посетил авиабазу Сил самообороны Японии в Титосэ. Там он осмотрел подразделение, которое поднимает в воздух самолеты в экстренных ситуациях для противодействия угрозам со стороны судов, нарушающих воздушное пространство Японии.

В ходе этой поездки Коидзуми рассказал журналистам о возросшей военной активности России в регионе Дальнего Востока, а именно островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Этот факт и то, что Москва и Пекин наладили стратегическое сотрудничество, вызывают в Токио серьезную озабоченность.

Кроме того, когда журналисты спросили о сроках развертывания дальнобойных ракет на базе Камифурано (префектура Хоккайдо), которые также предназначены для использования в качестве «средства контрнаступления» для атак на базы в других странах, Коидзуми заявил, что в настоящее время рассматриваются разные сроки, которые пока не определены.

В апреле Коидзуми заявил, что его страна в 2026 году потратит на оборону рекордные 66,7 миллиарда долларов, что составит около 1,9 процента от ВВП страны.