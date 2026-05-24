Strategic Culture: Зеленский терактами угрожает как России, так и Западу

Украинский президент Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим покровителям на Западе. Об этом пишет издание Strategic Culture (SC).

В публикации Зеленский подвергся резкой критике: авторы утверждают, что его заявления якобы содержат угрозы не только в адрес России, но и западных союзников Украины.

Отмечается, что, рассуждая о возможном сокращении западной помощи или давлении с целью мирных переговоров, Зеленский упомянул украинских беженцев в Европе и заявил, что невозможно предугадать их реакцию, если Запад перестанет поддерживать Украину.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский способствует эскалации конфликта на Украине. Бывший украинский премьер напомнил, что глава государства открыто угрожал ударами по России.