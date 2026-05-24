Во Франции задержали участников угнавшей машины на €2 млн банды

20:43, 24 мая 2026

Во Франции задержали угонщиков, укравших 27 дорогих автомобилей
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

Во Франции задержали участников банды угонщиков, укравших машины общей стоимостью €2 млн. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В ночь с 16 на 17 мая, сообщает издание, около 50 человек украли десятки дорогих машин с охраняемой парковки в Париже. 21 из 27 автомобилей удалось найти, среди них — Porsche, Ferrari и Maserati.

Машины находились в разных местах страны. Некоторые из найденных автомобилей были повреждены или частично сожжены.

Ранее в Норвегии полиция поймала 14-летнего угонщика автобусов. Выяснилось, что подросток уже дважды совершал подобные преступления на территории этой европейской страны.

